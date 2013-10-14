СМИ: В КНДР испытывают химическое оружие на заключенных

Такое утверждение содержится в докладе Американо-корейского института Джона Хопкинса передовых международных исследований, сообщает Зеркало недели со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Об этом рассказали как сами заключенные, так и бывшие охранники. Один перебежчик, который стал свидетелем 22 опытов, рассказал, как это происходит.

Заключенных помещают в стеклянные камеры, после чего пускают газ. Ученые наблюдают за реакциями арестантов сверху через стекло. В газовой камере погибли родители, сын и дочь свидетеля.

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Бывший северокорейский военнослужащий признался, что лично принимал участие в таких экспериментах. Опыты проводились на острове у западного побережья Корейского полуострова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что подопытными в центре выступили дети-инвалиды. Наблюдатели отмечают, что подтвердить эту информацию крайне трудно, так как никаких свидетельств, за исключением свидетельств очевидцев, не остается.

По оценкам экспертов, КНДР может производить 4500 тонн отравляющих веществ в год, но в случае войны объемы произведенного химоружия можно увеличить до 12 тысяч тонн. В арсенале корейской армии - хлор, зарин, фосген и другие вещества из семейства горчичных газов.