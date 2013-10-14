Общего призыва в армию больше не будет - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что общего призыва в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования больше не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, о подписании соответствующего указа глава государства сообщил во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Я сегодня утром подписал указ. Уже больше призыва не будет. Там все расписано, как будут увольняться в запас солдаты срочной службы, и уйдут в этом году последние, и больше не будем призывать», - сказал он, отметив, что набор на срочную службу сохранится только во внутренних войсках.

Президент подчеркнул, что в настоящее время уровень вооружения украинской армии, технологии, которые применяются в работе, достигли того уровня, когда необходимо привлечение лучших из лучших специалистов.

«Сегодня у нас такое вооружение, такие военные технологии, где нужен очень высокий профессиональный уровень. Техника очень сложная, поэтому армия сейчас должна быть профессиональная», - сказал Янукович.

По убеждению главы государства, на службу в Вооруженные силы по контракту должны идти «те люди, которые стремятся к службе, которых тянет к военной профессии».

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«Комплектование соединений, воинских частей и учреждений ВСУ будет осуществляться исключительно военнослужащими воинской службы по контракту. В то же время граждане Украины от 18 до 25 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от прохождения воинской службы, будут призываться во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины в апреле-мае и октябре-ноябре 2014 года», - объяснил советник Президента Игорь Калинин.

Советник Президента напомнил, что в сентябре 2013 года глава государства подписал «Государственную программу реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года». По его словам, в Программе определены четкие сроки ее выполнения, организационные и количественные изменения структуры и состава Вооруженных сил, системы управления войсками и боевой подготовки, а также необходимое финансовое обеспечение.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины подписал указ № 562/2013, которым предусмотрено не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования (кроме Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).

В частности, указом предусмотрено призвать на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД пригодных по состоянию здоровья к воинской службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 25-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года.

В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2014 году.

Кабинет министров, Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2014 году очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу во Внутренние войска.

Согласно указу, должны быть уволены в запас из ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие, которые призваны на срочную воинскую службу, имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и выслужили установленные сроки срочной воинской службы: в январе - феврале 2014 года; в июле - августе 2014 года.

Также должны быть уволены в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года остальные военнослужащие, которые выслужили установленные сроки срочной воинской службы.