Для Сирии вступила в силу конвенция о запрете химоружия

Международная Конвенция по запрещению химического оружия в понедельник официально вступила в силу для Сирии, передает РИА Новости.

Процесс присоединения Сирии к конвенции юридически завершился, согласно процедуре, по истечении 30 дней после подачи заявки, которая была направлена 14 сентября.

Сирийское правительство уже начало сотрудничество с ООН для уничтожения своего химического оружия - после того, как международным инспекторам удалось подтвердить факт его применения во время сирийского конфликта.

Противостояние властей и вооруженной оппозиции в Сирии не прекращается с марта 2011 года и унесло жизни свыше 100 тысяч человек.

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В настоящее время в Сирии находится передовая группа совместной миссии Организации по запрещению химического оружия и ООН из 60 человек. На прошлой неделе Совбез ООН одобрил предложение генерального секретаря о создании этой миссии, численность которой может быть доведена до 100 человек.

Члены миссии должны будут обеспечить полное уничтожение химических вооружений Сирии, однако, как признают в ООН, этого будет недостаточно для прекращения конфликта в стране. Сейчас идет подготовка к проведению в середине ноября в Женеве международной конференции по Сирии с участием представителей властей и оппозиции.