Янукович поздравил украинскую сборную с победой над поляками

Президент Украины Виктор Янукович поздравил футболистов и тренеров сборной Украины по футболу с победой над сборной Польши в отборочном матче Чемпионата мира 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По теме: Сборная Украины выиграла у Польши

«Приятно отметить, что в этом сверхсложном соревновании наша команда продемонстрировала согласованную игру, высокую ответственность и индивидуальное мастерство», - говорится в приветствии Президента.

Янукович пожелал футболистам и тренерам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых весомых свершений.