Янукович поздравил украинскую сборную с победой над поляками
11:53, 12 октября 2013Политика
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Виктор Янукович пожелал сборной Украины по футболу новых весомых свершений по случаю победы в отборочном матче Чемпионата мира.
Янукович поздравил футболистов и тренеров сборной
Президент Украины Виктор Янукович поздравил футболистов и тренеров сборной Украины по футболу с победой над сборной Польши в отборочном матче Чемпионата мира 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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«Приятно отметить, что в этом сверхсложном соревновании наша команда продемонстрировала согласованную игру, высокую ответственность и индивидуальное мастерство», - говорится в приветствии Президента.
Янукович пожелал футболистам и тренерам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых весомых свершений.
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