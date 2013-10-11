Евродепутат советует не питать иллюзий относительно подписания соглашения с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольски во время международной конференции «На пути к Восточному партнерству» в Киеве.

«У нас перед Вильнюсским саммитом – смешанная картина. Возможно, Вильнюсский саммит не даст того, что мы ожидаем, и, возможно, даст меньше, чем мы ожидаем. Мы не знаем, будет ли это провал или это будет успех для нас. Но в то же время, нам не надо рассматривать Вильнюсский саммит как завершение, конечную точку, потому что это касается внедрения экономических программ», - сказал он.

Читайте также: Подписи под Соглашением об ассоциации означают новое объединение континента - Грищенко

Что касается выполнения Украиной условий ЕС, евродепутат сказал: «Ситуация хорошая, но не идеальная. Выполнение всех условий от декабря 2012 года остаются красной лентой для ЕС. Не все реформы были выполнены, как анонсировали. Сейчас ситуация улучшилась, но нужно предпринять еще меры. Я надеюсь, что они будут успешно завершены».

«Основное условие, которое надо выполнить, - преодолеть выборочное правосудие и освободить Юлию Тимошенко. Я думаю, если этого не случится (не освободят Тимошенко – УНИАН), то ЕС может не подписать этого Соглашения (об ассоциации – УНИАН). Об этом четко надо говорить. Потому что в Киеве еще есть какие-то иллюзии в этом плане. Оставляя политических оппонентов в тюрьме – это атака на демократию. Мы не сможем принять такую страну в европейское сообщество», - заявил Сариуш-Вольски.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.