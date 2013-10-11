Азаров и Медведев пообщаются в "узком формате"

В рамках 10-го заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоится в Калуге (Россия), премьер-министр Украины Николай Азаров проведет переговоры «в узком формате» с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Как отмечается в предварительной программе визита, которая имеется в распоряжении УНИАН, 14 октября с утра в Москву прибудут на украинском самолете АН-148 ГП «Антонов» представители руководства областных государственных администраций Украины и члены украинской бизнес-делегации, после чего они направятся в Калужскую область, где осмотрят ряд предприятий.

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В то же время, самолет с Азаровым должен прибыть 14 октября в Московский аэропорт «Внуково-2» в 15.00 по московскому времени, после чего он направится в Калугу, где примет участие в итоговой части программы представителей руководства областных государственных администраций Украины и членов украинской бизнес-делегации в г. Калуге и Калужской области.

15 октября с утра Азаров примет участие в богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги. Затем – 13.00 до 14.00 - запланирована встреча Азарова с Медведевым в «узком формате», после завершения которой премьеры двух стран проведут рабочий обед.

С 15.00 до 16.00 запланировано участие Азарова и Медведева в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, после завершения которого премьеры сделают заявление для СМИ.

Программой предусматривается, что вечером 15 октября Азаров вернется в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Азаров сообщил, что Украина возлагает надежды на встречу с российским правительством и рассчитывает на выполнение договоренностей трехлетней давности.

«Безусловно, я возлагаю очень большие надежды на вот эту очередную встреча с руководителем российского правительства и с руководством российского правительства. Мы рассчитываем на то, что те договоренности, которые мы начинали еще более трех лет тому назад, - на первом заседании нашей межправительственной комиссии в Сочи с Владимиром Владимировичем Путиным, который тогда был руководителем правительства, - будут, наконец, реализованные в полном масштабе», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. 30 апреля 2010 года в Сочи состоялось заседание Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии. Заседание проводили премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Владимир Путин.

Для проведения заседания комитета украинская сторона подготовила ряд предложений.

В частности, в результате расширения торгово-экономического сотрудничества предлагалось поставить задачу достигнуть до конца 2010 года докризисных объемов двусторонней торговли – 39-40 млрд. дол. и определить перечень инфраструктурных проектов для совместной реализации.

В сфере ТЭК украинская сторона предлагала подготовить до 1 октября 2010 года новые межправительственные соглашения по сотрудничеству в газовой сфере и о поставке и транзите нефти. А также возобновить консультации относительно перспектив создания газотранспортного консорциума и активизировать работу по делимитации морских границ и шельфа.

В области атомной энергетики предлагалось заключить до 1 июня 2010 года долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива, создать в Украине завод по производству ядерного топлива и согласовать вопрос выделения госкредита России на завершение строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

В области авиастроения украинская сторона предлагала завершить подготовку для подписания межправительственного соглашения о серийном производстве Ан-124 и активизировать работу по организации испытаний и серийному производству Ан-70.

В области транспорта предлагалось реализовать проекты строительства ширококолейной железной дороги Кошице-Братислава-Вена, урегулировать имущественные вопросы на участке железной дороги Россош-Чертково-Миллерово, где российская железная дорога несколько раз проходит через территорию Украины, обеспечить безопасность судоходства в Азовском море и Керченском проливе, а также работу железнодорожно-паромной переправы между портами Крыма и Кавказа, и отработать вопросы строительства моста через Керченский пролив, кольцевой автомагистрали вдоль Черного моря.

В области АПК украинская сторона предлагала возобновить инспекцию украинских мясомолочных предприятий для доступа продукции на российский рынок, подготовить соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений, активизировать привлечение инвестиций в инфраструктуру зернового рынка.

В сфере научно-технического сотрудничества Украина предлагала РФ продолжить реализацию программы нанотехнологий.