Янукович: Запланированная к саммиту в Вильнюсе работа идет к завершению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи в Киеве с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

Янукович отметил, что украинская сторона придает большое значение отношениям с Европейским Союзом. “Фактически та работа, которую мы запланировали к Вильнюсскому саммиту, идет к завершению”, - сказал Президент.

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Кроме того, он подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности очень важный для Украины и он рад случаю обсудить его с Оттингером.

В свою очередь, Оттингер подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с Украиной было конструктивным в течение многих лет на всех уровнях.