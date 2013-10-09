Скидку "Газпрома" на газ получил Ostchem Holding Фирташа - СМИ

Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Индонезии во вторник заявил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища (ПХГ). По его словам, цена на газ составила около 260 долларов за тысячу кубометров.

Как рассказал "Ъ" источник в украинском Минэнерго, "Нафтогаз" уже накопил в ПХГ более 11 млрд кубометров газа, использовав для этого $1 млрд, который летом перечислил компании "Газпром" в качестве предоплаты за транзит до начала 2015 года. Кроме того, еще более чем по 1,5 млрд кубометров закачали независимые украинские добытчики газа и компания Ostchem.

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Таким образом, сегодня в ПХГ уже более 14 млрд кубометров газа. Источник в "Газпроме" вчера уточнил, что дополнительные 5 млрд кубометров российская монополия продаст Ostchem в счет квоты следующего года (8 млрд кубометров) при условии их закачки в ПХГ. В Group DF (материнская компания Ostchem) и "Газпроме" ситуацию не комментируют.