Цена на российский газ для Украины снова поднимется - Ставицкий

В третьем квартале цена на газ из России составляла примерно 400 долларов, сообщил журналистам глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий, передает РИА Новости.

"Цена на четвертый квартал будет к концу октября более детальная. У нас есть предварительные расчеты, они колеблются в районе 410 долларов за тысячу кубометров", - сказал он.

По словам Ставицкого, Минэнерго по итогам октября - на 1 ноября - предоставит информацию о том, сколько газа накоплено в подземных хранилищах и чей газ там хранится.

Напомним, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.