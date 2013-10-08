Рада выделила ЦИК 49 миллионов на перевыборы в проблемных округах

Как сообщал УНИАН, за данное решение проголосовали 316 из 400 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить на 48825,4 тыс. грн доходы и расходы общего фонда государственного бюджета и направить дополнительные поступления Центральной избирательной комиссии на выполнение бюджетных программ. В частности, на проведение выборов народных депутатов Украины» (код 6731020) предусмотрено 31781 тыс. грн.

Также законом предусмотрено выделить 2700 тыс. грн на «руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» (код 6731010), на «функционирование Государственного реестра избирателей» (код 6731050) – 14344,4 тыс. грн.

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Источником покрытия дополнительных расходов госбюджета определено увеличение средств, которые перечисляются Национальным банком Украины в государственный бюджет в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины».

Народный депутат Украины Руслан Князевич (фракция «Батькивщина) отметил, что среди предусмотренных расходов есть 11 млн. грн, которые якобы будут направлены на погашение задолженности за выполненные работы по созданию и обеспечению функционирования системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организацией проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках во время проведения выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года.

В то же время он подчеркнул, что уже раньше в бюджете были предусмотрены средства на эти цели. Он напомнил, что Счетная палата Украины выяснила, что часть средств, выделенных на системы видеонаблюдения, была использована не по назначению. В заключениях Главного научно-экспертного управления отмечается, что Коллегия Счетной палаты Украины заметила, что «на создание и функционирование системы видеонаблюдения на избирательных участках во время избирательной кампании 2012 года неэффективно израсходовано 955,3 млн. грн, поскольку, по данным ЦИК, полученные видеоматериалы практически не использовались».