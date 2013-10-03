Посол Великобритании назвал вопрос Тимошенко "символическим"

Об этом посол заявил в интервью сайту «Новости Донбасса», опубликованном сегодня.

По словам Смита, «для многих правительств в Европейском Союзе дело Тимошенко является важной проблемой. Для многих правительств в ЕС, в том числе для правительства Великобритании, проблема Тимошенко это лишь один элемент более общей проблемы — избирательного правосудия, которое влияет на жизнь многих людей в Украине. Есть еще проблема независимой судебной системы».

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По словам посла, «когда министры Евросоюза будут решать вопрос об ассоциации с Украиной, независимость судов будет важным вопросом для них. У них есть уверенность, что для реформирования прокуратуры, для обеспечения независимости судей необходимо создание нового законодательства. Но другой вопрос - это применение новых законов. Когда министры ЕС будут решать вопрос о подписании Соглашения (об ассоциации Украины с ЕС, подписание которого должно состояться в ноябре в Вильнюсе – УНИАН), они не смогут оценить - насколько эффективны новые законы в Украине, так как это вопрос будущего. Но важный вопрос - насколько эти министры могут быть уверены, что есть новый закон о функционировании прокуратуры. Насколько мы уверены, что это, действительно, в будущем будет функционировать или это лишь изменение внешнего вида, а методы действия этих органов останутся такими же?! Сейчас никто не сможет оценивать - это вопрос доверия и уверенности. В этом контексте для многих правительств ЕС вопрос Тимошенко - это символический вопрос».