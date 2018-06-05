Три пути на волю для Тимошенко

Тема спасения Тимошенко из застенков Качановской колонии будоражила умы оппозиции и власти не один день. Вопрос «как это сделать» задавали себе многие сторонники экс-премьера, при чем, версии выдвигались одна фантастичнее другой. Предлагалось и поднять народ на массовые акции протеста, организовать новый Майдан и свергнуть режим, взять в заложники кого-то из власти и торговаться на обмен, и даже скинуться деньгами, подкупить сотрудников пенитенциарной службы и организовать мега-побег из колонии. Впрочем, ни один из этих вариантов «не сыграл».

Между тем, гипотетическим освобождением Тимошенко, по крайней мере, в последние несколько месяцев, заинтересовалась и власть. Так как европейские политики продолжают настаивать на важности узницы №1, а дата проведения Вильнюсского саммита, на котором Украина планирует подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС, все ближе, это заставляет Банковую задуматься о способах решения этой проблемы.

Последней каплей в пользу необходимости закрыть тему заключения экс-премьера стала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой, в частности, отмечается, что украинской власти следует «использовать имеющиеся юридические средства по освобождению госпожи Тимошенко».

Вероятнее всего, это будет сделано, так как впервые за последние годы представители Партии регионов в ПАСЕ не подали поправку о том, чтобы исключить из резолюции пункт об освобождении Тимошенко и о незаконности ее осуждения.

Более того, президент Украины Виктор Янукович 2 октября неожиданно вызвал к себе генерального прокурора страны Виктора Пшонку и его первого заместителя Рената Кузьмина на экстренное совещание. И в источники ГПУ сообщают, что на этом мероприятии будет решаться вопрос Тимошенко.

Так на что намекал, выступая на Генассамблее ООН, Янукович? Проконсультировавшись с экспертами, УНИАН вынужден подытожить: на данный конкретный момент в украинском правовом поле есть пока что только 3 способа «решения вопроса с заключением Тимошенко» - если, конечно, это «решение» не предполагает окончательный ответ европейцам в духе «она будет сидеть всегда».

Способ №1. Амнистия

Пока бесперспективной выглядит апелляция оппозиции к президенту Украины Виктору Януковичу относительно условно-досрочного освобождения или амнистии в отношении Юлии Тимошенко. Хотя помилование узницы №1 — идеальный вариант для главы государства и заведомый проигрыш оппозиции на президентских выборах 2015 года. «Требуя, чтобы Янукович освободил Тимошенко путем помилования, оппозиционеры сознательно или, возможно, бессознательно подкладывают Юлии Владимировне «свинью», - считает политолог Алексей Красноперов.

По его словам, во-первых, помилование Тимошенко будет означать признание ее вины в заключении газовых соглашений с Россией. И факт «отсидки» нельзя будет назвать репрессиями. «Помилованный человек теряет ореол узника, сдаваясь на милость победителя в противостоянии моральной стойкости. Тимошенко может утратить образную символику морального лидера оппозиции», - отметил он.

Во-вторых, по мнению политолога, помилование все равно не позволит Юлии Тимошенко участвовать в выборах.

Собственно, появление в рядах оппозиции «серого кардинала», к мнению которого нужно будет прислушиваться – и с позицией которого необходимо будет считаться – в разгар борьбы за президентское кресло никому из нынешних лидеров не нужно. «Поэтому они и требуют освобождения Тимошенко ненавязчиво, придумывая для этого все более сложные и юридические запутанные пути», - рассказал политолог.

Впрочем, как раз с юридической точки зрения, ни условно-досрочное освобождение (УДО), ни помилование (амнистия) экс-премьера невозможны. «Согласно ст.81 Уголовного кодекса (УК) Украины, УДО может быть применено, если осужденный добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. При этом срок фактического отбытия наказания составил не менее половины назначенного судом срока. Ничего этого у Юлии Тимошенко нет», - рассказал УНИАН управляющий партнер юридической фирмы «Палитра» Алексей Романов.

Что же касается амнистии, то, согласно ст. 86 УК, нужен специальный закон, а для помилования – Указ Президента. «Но в обоих случаях требуется фактическое согласие осужденного с приговором. Учитывая категорическое несогласие Тимошенко с приговором по «газовому» делу, амнистия либо помилование в отношении нее исключаются», - пояснил юрист.

Способ №2. Лечение в Германии

На днях в СМИ появилась информация, что из Качановской колонии, где отбывает наказание экс-премьер, вывозятся ее вещи. Мол, это свидетельствует о том, что ведется подготовка к вывозу Юлии Владимировны на лечение за рубеж. Впрочем, в Управлении ГПтСУ в Харьковской области УНИАН не подтвердили информацию о якобы вывозе вещей Тимошенко из колонии. «Мы не владеем такой информацией», - сказали в ведомстве.

Однако, в пользу того, что наиболее вероятным сценарием освобождения экс-премьера власть рассматривает именно лечение ее за границей, свидетельствует заявление представителя президента в Верховной Раде Юрия Мирошниченко. В своем недавнем интервью он сообщил, что среди нескольких сценариев решения вопроса Юлии Тимошенко, «версия о лечении за рубежом является доминирующей». «Но, как по мне, она пока не имеет законодательного обеспечения. Нужно вносить соответствующие изменения в кодекс, регулирующий исполнение наказаний», - заявил он.

По его словам, для принятия соответствующих решений недостаточно политической воли Виктора Януковича. «Здесь мяч на поле украинских парламентариев», - считает Мирошниченко.

Впрочем, вопрос освобождения Тимошенко или ее лечения за границей осложняется ее двойственным статусом. «С одной стороны, она осуждена по «газовому» делу, приговор вступил в силу, и она отбывает наказание. При этом не погашен многомиллиардный материальный ущерб, нанесенный государственному НАК «Нефтегаз Украины». С другой стороны, она также проходит по «тяжкой» статье в деле убийства Евгения Щербаня», - рассказал УНИАН управляющий партнер юридической фирмы «Палитра» Алексей Романов.

По его словам, если исходить из статуса Тимошенко в «газовом» деле, то согласно ч. 4 ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), порядок предоставления медицинской помощи лишенным свободы лицам, использования лечебно-профилактических учреждений здравоохранения и привлечения для этой цели их медицинского персонала определяется специальным подзаконным актом Минюста и Минздрава.

Такой документ существует и утвержден совместным приказом двух ведомств от 10.05.2012 г. за номером 710/5/343. В нем, в частности, отмечается, что, при необходимости, если установлено, что осужденный нуждается в лечении вне учреждения исполнения наказаний, готовится специальная справка о состоянии здоровья осужденного. После этого руководство исправительного учреждения обеспечивает транспортировку осужденного в гражданскую больницу и круглосуточную охрану во время лечения.

«Этот механизм уже был использован в отношении Тимошенко при помещении на лечение в ЦКБ № 5 города Харькова. Однако, в случае лечения в Германии возникает другая проблема: направить на лечение заключенного можно только в учреждения здравоохранения из так называемого «Ориентировочного перечня». Этот перечень, согласно пункту 1.2 вышеуказанного Порядка, определяется управлениями здравоохранения обладминистраций с учетом специализации учреждений здравоохранения и наличия условий, позволяющих обеспечить изоляцию осужденных», - пояснил юрист.

Таким образом, по его словам, чтобы направить Юлию Тимошенко на лечение в немецкую больницу «Шарите», клинику необходимо внести в соответствующий «Ориентировочный перечень» по Харьковской области. «Для этого нужно, во-первых, доказать, что именно в этой больнице возможно лечение по соответствующему диагнозу. Во-вторых, эта больница должна обеспечить необходимую изоляцию осужденной», - подчеркнул он.

Кроме того, в немецкой клинике на время лечения Юлии Тимошенко, должна присутствовать и круглосуточная охрана украинского учреждения исполнения наказаний.

Впрочем, еще одной проблемой может стать статус Тимошенко в деле об убийстве Щербаня. В этом вопросе разрешение для ее выезда на лечение за границу должен предоставить суд, рассматривающий это дело. «Если экс-премьер выедет на лечение за рубеж как осужденная, то это будет означать круглосуточную ее охрану. А это, в свою очередь, даст нужные гарантии суду по делу Щербаня и можно будет рассчитывать, что суд пойдет навстречу соответствующему ходатайству защиты Юлии Тимошенко», - считает Алексей Романов.

Правда, не стоит забывать, что представители украинской пенитенциарной службы, которым, по идее, необходимо охранять Тимошенко, соответствующими полномочиями на территории Германии не обладают.

Способ №3. Декриминализация

Между тем, и оппозиции не стоит сидеть сложа руки, если лидеры, действительно, заинтересованы в освобождении экс-премьера. Наиболее логичным их действием было бы вынесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, очередная попытка декриминализации статей, по которым осуждена Тимошенко.

Напомним, еще в прошлом созыве парламента, соратники экс-премьера неоднократно вносили законопроекты о декриминализации. Однако они не находили поддержки и не набирали нужного количества голосов. В минувшем созыве Верховная Рада лишь приняла президентский законопроект о гуманизации наказания за совершение экономических преступлений, но и в нем не была предусмотрена декриминализация «статей Тимошенко».

Еще две попытки освободить Юлию Владимировну таким способом оппозиция предпринимала уже в нынешнем созыве Верховной Рады. Так, в январе соответствующий законопроект предусматривал освобождение от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статье 365 Уголовного кодекса Украины, за деяния, преступность и наказуемость которых снимается этим законом. Также предусматривалось освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статьям 365-1 и 424 Уголовного кодекса Украины. Такое освобождение «осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 405-1 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дела о таком освобождении рассматриваются судами в течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления осужденного, представления прокурора или органа, который ведает исполнением наказания». В поддержку документа, впрочем, депутаты отдали лишь 161 голос. Причем, за принятие этого решения проголосовали далеко не все представители «Батькивщины». Зато 8 голосов дала Партия регионов.

Вторая попытка декриминализации почти случилась в апреле. Документ был включен в повестку дня парламента, но до голосования дело не дошло.

Согласно закону о комитетах Верховной Рады, повторные слушания по вопросам, которые не были приняты парламентом, могут пройти не ранее, чем через полгода. Учитывая, что последний раз депутаты провалили голосование за декриминализацию «статей Тимошенко» в январе, оппозиции ничего не мешает вынести этот вопрос в сессионный зал на будущей пленарной неделе. «Если кто-то озвучит такое предложение на Согласительном совете и фракция Партии регионов его поддержит, принятие такого решения за неделю станет возможным», - заявил УНИАН народный депутат от фракции УДАР, глава парламентского комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак.

По его словам, согласно процедуре, если такой законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, за пленарную неделю его успеет рассмотреть профильный комитет и проголосовать сессионный зал. А, при наличии согласия Партии регионов и, соответственно, президента, проблем с подписанием документа у спикера парламента и у главы государства – не будет. «Учитывая, что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть подобный законопроект перед вынесением его в сессионный зал, находится в ведении «Батькивщины» (глава комитета — народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин, - УНИАН), при желании, недели для решения вопроса с Юлией Тимошенко, будет достаточно», - сказал парламентарий.

Таким образом, несмотря на определенные ограничения по времени, снять с повестки дня евроинтеграции тему узницы №1 не так уж и сложно. Тем более, что Европейский парламент перенес рапорт мониторинговой группы (так называемой миссии Кокса-Квасневского), по делу Юлии Тимошенко на 15 ноября. И у Украины есть еще полтора месяца для того, чтобы решить вопрос экс-премьера.

Татьяна Урбанская