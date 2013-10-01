ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом освободить Тимошенко - Арьев

Об этом на своей Facebook-странице написал депутат "Батькивщины" Владимир Арьев.

"ПАСЕ только что приняла резолюцию "Прогресс процедуры мониторинга ПАСЕ". Там есть пункт 20.8: "Ассамблея призывает власти Украины ввести недавно принятые законы и стратегии по обеспечению независимой и беспристрастной судебной системы, которая полностью придерживалась бы принципов верховенства права, и использовать имеющиеся юридические средства по освобождению госпожи Юлии Тимошенко, учитывая то, что судебная процедура, которая привела к ее осуждению, вызвала серьезную критику ", - цитирует резолюцию нардеп.

"При этом в тексте доклада содержится жесткая и бескомпромиссная оценка действиям украинской власти", - подчеркнул Арьев.