Янукович: Дальновидные планы на евроинтеграцию не помешают сотрудничеству с ТС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал журналистам в Кировограде.

«Несмотря на наши далеко идущие планы на европейскую интеграцию, мы ни в коем случае не планируем разрыва наших отношений с нашими традиционными партнерами - с Россией, странами Таможенного союза», - подчеркнул Янукович.

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По словам Президента, строительство завода ядерного топлива в Кировоградской области, которое ведется в партнерстве с Россией, будет продолжено. «Я убежден, что это будет выгодно Украине и России», - сказал Янукович.

Он отметил, что Украина в сотрудничестве с другими странами руководствуется национальными интересами. «Мы будем отстаивать свои национальные интересы, и каждая страна, с которой бы мы ни работали, где бы она географически ни была расположена, она также будет думать о своих национальных интересах. Но когда мы видим эффект синергии, когда от нашего объединения мы будем видеть выгоду - мы всегда будем объединяться. Это правило, которое существовало и в прошлом, и оно будет в будущем действовать», - подчеркнул Янукович.