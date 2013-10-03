Янукович: Свободная торговля с ЕС создаст условия для перехода на евростандарты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня во время поездки в Кировоградскую область.

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Также президент подчеркнул, что сейчас прорабатываются вопросы, касающиеся воплощения в жизнь Соглашения с ЕС об ассоциации и ЗСТ.

”Положения, которые заложены, позволяют нам оптимистично смотреть на то, что сейчас мы имеем условия экспорта нашей продукции на европейский рынок. Сегодня ограничение в торговле мы имеем, условно говоря, на уровне 30-34%, то есть наш товаропроизводитель имеет дополнительную пошлину около 30%. Это снижает конкурентную способность. Снятие этой пошлины, а в среднем эта пошлина на наши товары в Европе - это касается сельскохозяйственной продукции на уровне 1%. Это значит, что мы получим возможность поставки нашей продукции на условиях значительно лучших, чем сейчас. Я надеюсь, что постепенное введение в действие положений соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли создаст условия для наших производителей для перехода на новые европейские стандарты”, - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.