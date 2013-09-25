Янукович: Подписание ассоциации с ЕС положительно повлияет на выход Европы из кризиса

Об этом он заявил во время во время презентации инвестиционных возможностей Украины в рамках шестого Всемирного экономического симпозиума, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Я убежден, что присоединение внутреннего рынка Украины, ее производственных и сельскохозяйственных мощностей в европейское экономическое пространство будет иметь существенное положительное влияние на общеевропейскую экономическую ситуацию и поможет процессу выхода Европы из кризиса", - сказал Янукович*.

Он привел мнение экспертов, которые считают, что "введение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС увеличит рынок ЕС почти на 7%, производство товаров и услуг в Европе - более чем на 1%, экспорт европейских товаров и услуг в мире - почти на 1% ".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября, Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.