Посол США сказал, что он думает о схватках между украинскими политиками

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР сожалеет по поводу недоразумений между органами власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня, выступая перед слушателями Академии прокуратуры Украины.

«Наблюдать эти схватки между политическими партиями и политиками очень интересно, но меня беспокоит то, что эти баталии, которые продолжаются с 2005 года, не дали реализоваться ряду возможностей», - сказал В.ТЕЙЛОР.

В частности, по словам посла, задерживается реформа судебной системы и принятие законов, касающихся инвестиций.

«Если бы правительство работало теснее, две ветви власти работали более производительно с парламентом, чтобы он принимал законы, а Президент их не ветировал, то это способствовало бы украинскому продвижению на пути к Европе», - сказал посол.

В то же время он выразил надежду, что ситуация будет разрешена.

«Мы видим, что есть определенные оптимистичные признаки, в частности в работе с МВД», - сказал В.ТЕЙЛОР.