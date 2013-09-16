Генпрокуратуре сообщили, в каком городе США находится Мельник

Об этом сообщает на своем сайте народный депутат Украины Геннадий Москаль, ссылаясь на информацию Генеральной прокуратуры Украины.

Он опубликовал фотокопию ответа прокуратуры на его депутатское обращение, в котором говорится, что Генпрокуратура Украины направила в США запрос о предоставлении правовой помощи по уголовному производству, открытому в отношении экс-ректора Налоговой академии.

"В Генеральную прокуратуру Украины 9 сентября 2013 года из Укрбюро Интерпола поступила информация об установлении местонахождения на территории США (г. Сан-Маркос, Калифорния) Мельника П.В", - отмечается в письме.

Москаль добавляет от себя, что Мельник выехал в США как гражданин не Украины, а одной из прибалтийских стран, имея на руках паспорт этой страны. Потому, считает нардеп, писать о правовой помощи в экстрадиции сегодня может только та прибалтийская страна, гражданином которой Мельник въехал в США.

“О возвращении Мельника в Украину не может быть и речи, потому он потерян для украинского правосудия навсегда. История с Мельником войдет в учебники по криминалистике и оперативно-розыскной деятельности как пример полного провала МВД”, - пишет Москаль.

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Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.