Арбузов: Китай увеличит вложения в украинскую экономику

Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, подводя предварительные итоги своего визита в Китай, который проходит с 23 по 27 сентября.

«Мы хотели бы увеличить кредит, который мы получили в минувшем году от китайской стороны на развитие сельскохозяйственного сектора. Мы намерены не только организовать выращивание продукции, но и высокий уровень ее экспорта, организация работы портов в нашей стране — мы получим возможность не только выращивать, но и экспортировать. Сегодня у нас нет возможности экспортировать все, что мы выращиваем в тех объемах, в которых нам хотелось бы», — рассказал первый Арбузов.

В то же время он выразил уверенность, что Украине удастся увеличить объемы экспорта в эту страну, чтобы выровнять сальдо двусторонней торговли между Украиной и Китаем.

«Если будут реализованы проекты в ключевых отраслях для сотрудничества, Украине удастся улучшить сальдо торговли с Китаем, сведя его к нулю. Нам нужно организовать работу так, чтобы импорт из Китая не превышал объемы нашего экспорта в эту страну», — заявил первый вице-премьер.

Арбузов напомнил, что Украина и Китай имеют большой перечень совместных проектов во многих отраслях.

«Стратегические направления — сельское хозяйство, самолетостроение, космическая отрасль, наука, культура, медицина. О каждом из них шла речь», — сказал первый вице-премьер.