Украина станет мостиком для китайских товаров в Европу — эксперт

Об этом в комментарии телеканалу БТБ заявил профессор школы бизнеса Университета Гонконга Жиганг Тао.

Эксперт полагает, что сотрудничество между двумя странами не сведется к простому экспорту украинского продовольствия в Китай, а возможна более глубокая экономическая интеграция.

«Местные СМИ сейчас много пишут о сотрудничестве в аграрном секторе. Но я считаю, что почти в каждой отрасли — огромный потенциал для сотрудничества. В таких традиционных отраслях как текстильная и автомобильная Украина и Китай могут сотрудничать, чтобы обслуживать европейский рынок. Например, компании из КНР могут создать производства в Украине, а потом сотрудничать с другими странами Европы. Что касается высокотехнологичных отраслей, в Украине есть очень высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому целесообразно было бы объединить усилия, чтобы развивать лучшие технологии и продукцию. Поэтому возможности для сотрудничества огромны», — сказал Жиганг Тао.

Ученый отметил, что за последние годы бурного экономического роста Китай смог аккумулировать огромные финансовые ресурсы, а также наработать множество собственных ноу-хау, которыми он готов поделиться с Украиной.

Комментируя будущее подписание соглашения о сотрудничестве между нашими странами, Жиганг Тао отметил, что это важный шаг для создания условий сотрудничества украинских и китайских компаний, который обеспечит взаимные гарантии для представителей бизнеса.

«Украина и Китай — развивающиеся страны. В таких экономиках государственные институты, как правило, далеки от идеала. Поэтому сотрудничество бизнесов таких государств требует сотрудничества также и на уровне правительств. Для того, чтобы задать тон, создать соответствующий бизнес-климат. Поэтому подписание такого документа будет содействовать сотрудничеству в бизнесе», — сказал ученый. Жиганг Тао добавил, что учитывая незначительную географическую удаленность между нашими странами, торгово-экономические отношения должны развиваться достаточно интенсивно.