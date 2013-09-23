В Харькове пикетировали больницу Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба партийной областной организации.

В акции приняли участие около 50 человек, которые установили пять палаток и развернули плакаты с требованием освободить их лидера.

Поводом для проведения пикета было судебное заседание по делу ЕЭСУ, назначенное на понедельник. Одним из инициаторов акции протеста выступил представитель бюро Николаевской областной организации «Батькивщина» Михаил Соколов, в то время как новый и.о. руководителя областной партийной организации Тарас Кремень от участия в пикете отказался.

По мнению участников акции, власти пытаются найти новые мотивы для содержания под стражей экс-премьера, поскольку, уверены митингующие, Европейский суд по правам человека признает незаконным и политически мотивированным приговор экс-премьера по газовому делу.

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Юлия Тимошенко отказалась выезжать на судебное заседание, о чем собравшимся сообщил начальник Качановской колонии. Заседание суда перенесено на 25 октября.

С заключенной встретилась ее дочь Евгения Тимошенко. «Она (экс-премьер) ощущает поддержку, это очень ценно и придает маме силы для борьбы», - сказала Евгения Тимошенко.