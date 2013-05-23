«Студенческая защита» будет контролировать вступительную кампанию

Об этом УНИАН сообщили в общественной инициативе.

«На время вступительной кампании в высшие учебные заведения будет работать «горячая» телефонная линия с целью предоставления практической юридической и консультационной помощи абитуриентам», - заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных.

С целью обеспечения общественного контроля за проведением вступительной кампании в высшие учебные заведения и принятия необходимых и своевременных мер для решения проблемных вопросов со стороны Министерства образования и науки Украины или правоохранительных органов будет работать «горячая» телефонная линия «Студенческой защиты».

«Только оперативное реагирование на факты нарушения прав абитуриентов сможет помочь молодым людям получить студенческий билет выбранного высшего учебного заведения», - отметил Черных.

Абитуриенты могут звонить по телефону (067) 656 99 41 и сообщать о фактах нарушения их прав или для получения практической юридической и консультационной помощи. Также можно направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com