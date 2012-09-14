У Табачника уже подготовили новые правила приема в вузы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по итогам нынешней вступительной кампании сообщил заместитель директора Департамента высшего образования, начальник Отдела информационно-аналитической работы Минобразования Николай Фоменко.

Он напомнил, что министр образования Дмитрий Табачник подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет работать над условиями приема в высшие учебные заведения в 2013 году.

По словам Н.Фоменко, в новых правилах приема будут учтены те позиции, которые в этом году могли двояко трактоваться. В частности, планируется более детально расписать процедуру зачисления абитуриентов.

Он сообщил, что с декабря обновленные условия приема должны появиться на сайтах высших учебных заведений.

В целом же, сказал Н.Фоменко, кардинальных изменений в новых условиях приема не будет.

По его убеждению, нынешняя вступительная кампания прошла успешно, а работа системы электронного поступления абсолютно оправдала себя.

Н.Фоменко отметил, что с 2 января 2013 года начнется регистрация на сдачу тестов внешнего независимого оценивания, которое в следующем году пройдет с 3 по 27 июня.

Он сообщил, что ВНО-2013 будет состоять из 11 тестов – добавят проверку знаний по мировой литературе.

Также Н.Фоменко отметил, что ориентировочное количество поступающих в 2013 году составит около 315 тысяч.