СМИ назвали вузы-аутсайдеры, получившие заявление от одного абитуриента

Это касается в основном частных вузов, сообщают Вести. Возможно, за сегодня (31 июля - последний день вступительной кампании - УНИАН) туда еще подтянутся абитуриенты, но вряд ли их будет столько, чтобы изменить ситуацию кардинально.

В вузах недобор комментируют неохотно, сообщает газета. Так, в приемной комиссии Украинского института лингвистики и менеджмента рассказали, что так мало заявок на поступление из-за того, что институт влился в другой — Международный научно-технический университет им. академика Ю. Бугая.

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«Мы в этом году принимали заявки только на магистратуру от тех, кто закончил бакалавра в прошлом учебном году», - сообщили в комиссии.

А в Финансово-правовом колледже и Харьковском институте кадров, которые уже не первый год в списке аутсайдеров, так и не смогли ответить, как будут решать проблему с нехваткой первокурсников.

Тем временем, в Минобразования говорят: в стране неоправданно много вузов — 823, тогда как в идеале хватило бы сотни.

«Такие вузы, которые из года в год остаются без студентов, в конечном итоге сами отсеются. Думаю, что проблема с нехваткой абитуриентов будет ощущаться еще около 10 лет, — говорит нам замдиректора Департамента высшего образования Николай Фоменко. — За 2011-й у нас исчезло 23 вуза, вместо них — 10 укрупненных. Хотя некоторые просто не смогли выжить и закрылись. Такая тенденция сохранится».

По его мнению, также нужно бороться с огромным количеством вузов 1-го и 2-го уровней аккредитации.

«Мы со следующего года хотим запустить проект, чтобы в ПТУ и техникумы выпускники 9-х классов тоже поступали по тестам, а не экзаменам. Тогда они не смогут набирать всех, так как будет установлен минимальный балл. И со временем они станут укрупняться, чтобы набрать студентов, — говорит Фоменко. — Планируем ввести два обязательных предмета для поступления».