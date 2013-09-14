Россия "не будет тянуть силой" страны в свое объединение - дипломат

"В этом, к сожалению, наши партнеры, в первую очередь евродепутаты, глубоко заблуждаются. Речь не идет о политическом давлении со стороны России. Речь идет о сугубо практических сюжетах", - заявил он.

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По его словам, российская сторона всего лишь хотела "разъяснить реальную картину", что европейцы якобы хотят подать как конфликт "европейской и евразийской цивилизаций", пишет Gazeta.ua.

"Если вы хотите, неважно, кто - Украина, Молдавия или другие, вступить в отношения ассоциации с Евросоюзом, то имейте в виду, что тогда это перекрывает путь к полноправному членству в Таможенном союзе, и он должен будет соответственно выстраивать свою линию, в том числе в таможенно-тарифных вопросах", - добавил Чижов.

Он заверил, что Брюссель не давал никаких конкретных обещаний подобным странам, а также добавил, что государствам уже давно пора сделать собственный выбор. При этом он допускает появление конфликтов в случае согласования таможенных тарифов.

"Речь не идет, конечно, о том, чтобы членство в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана было сопряжено с разрывом отношений с ЕС или прекращением сотрудничества, в том числе экономического. Нет, конечно. Но на этих двух стульях можно сидеть до того момента, пока не встает вопрос о таможенных тарифах. Если в соответствии с соглашением об ассоциации те страны, которые подпишут его, должны будут следовать определенным требованиям Евросоюза, а эти требования будут противоречить обязательствам по Таможенному союзу, то конфликт неизбежен", - предупредил дипломат.

В то же время представитель РФ отметил, что еврокомиссар Штефан Фюле был прав, что одновременное членство в ТС и ЕС просто невозможно. Все дело в разных технических стандартах, которые могут совпадать или расходиться. Он также не исключает возможность единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

"Вот когда мы выйдем на этот уровень, тогда, конечно, будет реализовываться приведение к неким единым позициям, в том числе, и по тарифно-таможенной политике. Но до этого еще надо дожить. А путь к этому на данном этапе лежит через установление взаимоотношений между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, который будет создан к концу следующего года", - подытожил дипломат.

Вчера, 12 сентября, евродепутаты жестко раскритиковали позицию Москвы, заявив, что России нужно показать красную карточку. Также отмечалось, что таможенные конфликты не лишили Украину звания главного торгового партнера России среди стран СНГ.