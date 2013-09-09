Янукович надеется на принятие всех евроинтеграционных законов
00:33, 09 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович надеется на принятие всех законов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Янукович: Украина идет путем евроинтеграции уже много лет / Фото : kmu.gov.ua
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье вечером.
Президент отметил, что наше государство идет путем евроинтеграции уже много лет.
«Эта осень - это промежуточный этап, который подведет итоги того, что было сделано не просто за последние годы, а, можно сказать, за большой период времени, с тех пор как было принято стратегическое решение о том, что Украина идет путем европейской интеграции», - сказал он.
По словам Главы государства, документы, запланированные к подписанию на саммите Восточного партнерства, фактически отобразят глубину той интеграции, которой достигла Украина и которая позволит идти дальше.
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