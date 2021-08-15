История Независимой Украины в 30 словах: от "кравчучки" до "Дельты"

Можно ли рассказать тридцатилетнюю историю независимой Украины в тридцати словах? УНИАН попытался по крайней мере выделить какие-то триггеры, после прочтения которых действительно упоминаются именно "те" события, именно "того" времени. Но в то же время добавляются и современные слова - либо как дополнение, либо как антагонисты.

Изложить историю независимой Украины тридцатью словами - задача сверхсложная, богатые на события годы родили массу ярких выражений. Чтобы не отказываться от одних слов в пользу других, мы разбили текст на тематические направления, и уже в самой главе описываем важные события одним словом или словосочетанием. Это дает возможность посмотреть на то, как мы изменились, вспомнить "было" и задуматься над "стало". Впрочем, даже это не позволило вместить все интересности трех десятков лет Независимости в 30 словах. Так что не будьте к нам слишком суровыми.

1. Референдум

С него началась новейшая история Украины. И через 30 лет он может снова стать точкой невозврата - референдум по ситуации на Донбассе имеет массу негативных прогнозов.

2. Кравчучка

Обязательный символ бедных 90-х. Но, заметьте, как за 30 лет изменился уровень жизни, учитывая, что совсем недавно популярностью начали пользоваться уже другие "тачки" - евробляхи.

3. Малиновый (пиджак)

От этого символа 90-х, минуя Louis Vuitton, Украина, наконец, пришла к "Пшонка-стайл". На нем закрываем тему безвкусицы.

4. Купоно-карбованец

В "денежной теме" легко набрать 30 отдельных слов, прочитав которые погружаешься в воспоминания: гиперинфляция, задержки зарплаты, зарплата в конвертах, минималка, баксы, курс, и биткоины.

5. Реформа

Надежды на изменения, к сожалению, часто заканчиваются лишь сменой табличек. А странный путь нашей экономики лучше всего показывает слово приватизация и четное к нему - реприватизация.

6."Беркут"

Еще с 90-х стал синонимом ментовского произвола. Спецподразделение неоднократно использовалось для разгона протестующих, пока не разогнали уже его. И хочется написать, что все изменилось, что на смену ментам пришли копы, но, к сожалению, вопросы к правоохранителям остаются, как и не забывается Врадиевка.

7. Заробитчане

Слово возникло еще в 90-х и не исчезает. В пару ему просятся олигархи - другой полюс, другой мир, но такая же нерешенная для страны проблема.

8. Рэкетиры

Через 30 лет в новостях чаще пишут о рейдерах. Но неизменным остаются заказные и нераскрытые убийства. Граждане все еще удивительно доверчивы, поэтому постоянно наступают на грабли финансовых пирамид. Кстати, схемы многих лохотронов практически не изменились за 30 лет. Из новых слов, но не преступлений, отметим булинг.

9. Коррупция

Здесь вспоминаются "судья-колядник", а также "откат", "схема" и новое-старое слово "барыги".

10. Фальсификации (на выборах)

Вспоминаем: карусель, открепительный талон, гречка, пидрахуй, против всех.

11. Пленки

История нашла странную рифму к пленкам Мельниченко - пленки Медведчука.

12. Веерные отключения электроэнергии

Эта угроза энергосистеме государства существовала в 90-х, но вспомнить о ней пришлось и после нападения России на Украину. Не менее важными темами энергонезависимости являются газовая война, "Северный поток-2". Но все годы существует то, что не меняется - повышение тарифов.

13. Кровосиси

Благодаря экс-премьеру Николаю Азарову в стране появился говор, известный в народе как "азировка". На этом "языке" Николай Янович создал много мемов. Из положительных моментов: сейчас азировых вокруг нас явно поубавилось.

14. Евро-2012

Праздник футбола в Украине - первый турнир такого уровня, проведенный в странах Восточной Европы. Реконструкция стадионов и распил средств на них, марши футбольных фанов из других стран по улицам украинских городов, "братание" болельщиков…

15. Договорняки в ВР

В нескольких словах о закулисье парламента: ширка, тушки, дирижеры, кнопкодавы.

16. Покращення

Предвыборный лозунг превратился в мем с прямо противоположным содержанием. Вместо "покращення" "уже сегодня" страна получила ухудшение во всем - обнищание. Впрочем, "виноватыми" в этом оказались "папередники".

17. Мобильник

Кажется, что совсем недавно мы пытались уложиться в бесплатные секунды во время входящего, но вот она – диджитализация и "страна в смартфоне".

18. Элита-центр

Здесь можно вспомнить об аферах с недвижимостью, разбитых мечтах и памятниках архитектуры: незаконном строительстве, сносе, киевском модерне и обманутых инвесторах. С другой стороны, сложно найти четное слово к современным ЖК, настолько незначительными было строительство 90-х.

19. Майдан

История мирных протестов совершенно не укладывается в несколько слов. Мы прошли путь от "революции на граните", шахтерских забастовок, "Украины без Кучмы" до Оранжевой революции и Революции Достоинства. Здесь можно перечислять очень долго: палаточный городок, самооборона, баррикады, активисты, сотни и сотники, Правый сектор, автомайдан, брусчатка, шины, "коктейли Молотова", Груша, Небесная сотня.

20. Титушки

Если антимайдан мы уже практически не упоминаем, то "вата" не делась никуда.

21. "Зеленые человечки"

В 2013-м в черные страницы истории Украины вписаны ихтамнеты, блокада Крыма и его аннексия. Нельзя забыть и узников Кремля.

22. Декоммунизация

Убрала с площадей памятники Ленина и советские названия улиц, но не выгнала совок, советщину из голов.

23. АТО

С одной стороны - добровольцы, добробаты, мобилизация, визитка Яроша, Киборги, 200 и 300, котел, атошник, ветеран. С другой- "отпускники", поребрик, гиркинцы, сепар, распятый мальчик, фейковые республики, Боинг МН17, подвалы, "изоляция". Последние слова с фронта - перемирие, разведение, обострение, обстрел, вражеский снайпер.

24. Волонтеры

Собирали деньги на броник, каски, тепловизоры, гнали на фронт машины и привозят беспилотники. С недавнего времени они же на другом фронте обеспечивают кислород, ИВЛ, оказывают помощь ковидным отделениям больниц.

25. Копатели (янтаря)

Янтарная лихорадка, вырубка лесов приводит к экологической катастрофе. О ней все знают, но желание срубить денег перевешивает.

26. Зрада

Избежания люстрации бывшими соратниками Януковича и силовиками, подписание Минских соглашений, выступления украинских исполнителей в России, "братание" наших спортсменов с российскими и "спорт вне политики"... Сюда можно добавить много слов. Пара к измене – перемога.

27. Безвиз

Без комментариев. Осталось вступить в ЕС и НАТО.

28. Томос

Важная веха в становлении украинской православной церкви, которая, к сожалению, не решила окончательно проблему влияния ФСБ на прихожан УПЦ.

29. Ботоферма

С развитием соцсетей мы узнали о существовании ботов и даже ботоферм. А также о хейте, хайпе и блогерстве.

30. Пандемия

Пандемия "познакомила" нас со словами: локдаун, маски, антисептик, социальная дистанция, антивакцинаторы, Дельта.

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