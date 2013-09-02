К фракции Партии Регионов присоединится еще один миллиардер

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2013 года Центральная избирательная комиссия признала Новинского победителем на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в 224-м округе в Севастополе.

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Позже, 22 июля Новинский сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» в связи с избранием его народным депутатом Украины.