К фракции Партии Регионов присоединится еще один миллиардер
15:19, 02 сентября 2013Политика
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Народный депутат Украины Вадим Новинский написал заявление о вступлении во фракцию Партии регионов.
Вадим Новинский присоединится к регионам
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
Как сообщал УНИАН, 15 июля 2013 года Центральная избирательная комиссия признала Новинского победителем на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в 224-м округе в Севастополе.
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Позже, 22 июля Новинский сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» в связи с избранием его народным депутатом Украины.
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