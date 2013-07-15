ЦИК официально признал Новинского победителем выборов

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания ЦИК член Комиссии Александр Чупахин сообщил, что за Новинского на выборах 7 июля было отдано 19 тыс. 234 голоса.

В то же время за кандидата Василия Пархоменко проголосовали 11 тыс. 593 избирателя, за Василия Зеленчука — 2 тыс. 313 избирателей, за Дмитрия Билоцерковца – 1 тыс. 207 избирателей.

В целом, сообщил Чупахин, в голосовании приняли участие 36 тыс. 632 избирателя.

По итогам рассмотрения этого вопроса 11 членов ЦИК подписали соответствующие протоколы Комиссии.

Еще 4 члена ЦИК сейчас отсутствуют на заседании по уважительным причинам.