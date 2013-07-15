ЦИК официально признал Новинского победителем выборов
16:30, 15 июля 2013Политика
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Центральная избирательная комиссия признала Вадима Новинского победителем на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в 224-м округе в Севастополе.
Новинский объявлен победителем выборов
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания ЦИК член Комиссии Александр Чупахин сообщил, что за Новинского на выборах 7 июля было отдано 19 тыс. 234 голоса.
В то же время за кандидата Василия Пархоменко проголосовали 11 тыс. 593 избирателя, за Василия Зеленчука — 2 тыс. 313 избирателей, за Дмитрия Билоцерковца – 1 тыс. 207 избирателей.
В целом, сообщил Чупахин, в голосовании приняли участие 36 тыс. 632 избирателя.
По итогам рассмотрения этого вопроса 11 членов ЦИК подписали соответствующие протоколы Комиссии.
Еще 4 члена ЦИК сейчас отсутствуют на заседании по уважительным причинам.
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