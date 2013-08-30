Азаров объяснил, как можно свободно торговать и с ЕС, и с Россией

Об этом сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

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"В чем суть вопроса и в чем выражается обеспокоенность российской стороны в связи с подписанием Соглашения о зоне свободной торговли Европейского Союза и Украины? Что такое зона свободной торговли? Это максимальное устранение торговых барьеров на пути движения товаров между странами ЕС и Украиной. Российская сторона опасается, что в этом случае европейские товары через Украину пойдут в страны Таможенного союза, поскольку между странами Таможенного союза и Украиной также действует Договор о зоне свободной торговли", - сказал Азаров.

По его мнению, теоретически основания для таких опасений есть.

"А практически, используя механизмы, предусмотренные ВТО, например, сертификат происхождения, совместные пункты таможенного контроля, можно эти риски свести практически до нуля. Есть ряд других вопросов, которые ставила российская сторона и на которые мы дали полные и абсолютно объективные ответы", - отметил Азаров.