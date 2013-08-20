СМИ: В Кабмине планируют полностью отказаться от российского газа к 2020 году

Министр энергетики и угля Эдуард Ставицкий планирует, что в 2014 году Украина импортирует из Германии около 5 млрд куб. м газа (в этом году — до 2,5 млрд).

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Минэнерго продолжит снижать зависимость от российского топлива, закупая сжиженный газ, поставляемый танкерами по Черному морю (5 млрд куб. м в год), а также за счет освоения месторождений на Черноморском шельфе (Скифское месторождение), добычи сланцевого газа в Харьковской области и на Западной Украине, сообщает Сегодня.

«Мы хотим добывать 8—10 млрд куб. м газа по Юзовской площади и 3—5 — по Олесской», — пояснил Ставицкий.

Эксперт энергорынка Валентин Землянский назвал прогнозы министра оптимистичными. «Реален только реверс из Европы и увеличение собственной добычи на 1,5—2 млрд куб. м в ближайшие два-три года, — говорит Землянский. — От шельфовых и сланцевых месторождений отдача может быть не ранее 2020 года, и прогнозировать, какой она окажется, — только начата разведка».

Политолог Вадим Карасев, говорит, что заявление министра — политическое, его цель — дать понять России: если цена на газ не снизится до справедливой ($280—300 за 1000 куб. м), покупать его будут все меньше. «Не факт, что удастся полностью отказаться от российских поставок, но их снижение позволит экономике продержаться до 2019 года, когда невыгодный контракт закончится», — отмечает Карасев.