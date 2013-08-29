Объем польских инвестиций в экономику Украины может вырасти

Об этом шла речь на встрече Первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты с польской делегацией во главе с заместителем Министра иностранных дел Республики Польша Катажиной Пелчинськой-Наленч.

Анатолий Максюта отметил, что торговые отношения между двумя странамиразвиваются довольно успешно, хотя для Украины баланс торговли с Польшей все ещеостается отрицательным. По данным Госстата, за первое полугодие 2013 года объемыдвусторонней торговли товарами и услугами выросли на 2,8% против аналогичного периода 2012 года и составили 3,218 млрд. дол. США. При этом отрицательное сальдо торговли для Украины за шесть месяцев текущего года составило 606,4 млн. дол. США.

При этом собеседники согласились, что действия сторон по дальнейшему расширениюэкономического сотрудничества, а также подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли, будут способствовать увеличению товарооборота между странами и выравниванию баланса торговли для Украины. «Мы надеемся, что зона свободной торговли будет не только шагом к открытию потока европейских товаров в Украину, но и украинских в Европу», - отметил А. Максюта.

В свою очередь, К. Пелчинська-Наленч сообщила, что польские предпринимателиготовы увеличивать инвестиции в украинскую экономику, так как считают ее очень перспективной. «Для польских предприятий Украина является на сегодняшний день приоритетным направлением после стран Евросоюза. Мы действительно заинтересованы в сотрудничестве, и нам кажется, что это также важно и для Украины, так как это связано с размещением предприятий на территории страны и с новыми рабочими местами», - отметила заместитель Министра иностранных дел Польши.

В этой связи Анатолий Максюта сообщил, что правительство Украины уделяет большое внимание созданию комфортных условий для ведения бизнеса, для стимулирования притока инвестиций в страну. По его убеждению, подписание соглашения об ассоциации с ЕС даст серьезный импульс расширению инвестиций со стороны Евросоюза. Он высказал также готовность обсуждать все проблемы, которые существуют у польских инвесторов в Украине. А. Максюта подчеркнул, что Польша для Украины всегда являлась важным экономическим партнером, сотрудничество с которым будет укрепляться.

Польша является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы, по результатам 2012 года она занимает четвертое место среди стран мира по объемам экспорта украинских товаров и пятое по импорту.

По состоянию на 1 апреля 2013 года объемы польских инвестиций в Украину составили 920,9 млн. дол. США, что составляет 1,7% от общего объема иностранных инвестиций в экономику.