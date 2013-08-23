«Свобода» требует объявить Панина персоной нон грата

Как сообщается на сайте «Свободы», сегодня Швайка направил соответствующее обращение в СБУ.

Кроме того, он требует привлечь Панина к уголовной ответственности за высказывания в Крыму, которые «содержали признаки разжигания межнациональной вражды и публичные призывы к отделению Крыма от Украины».

"Реакция СБУ должна быть мгновенной и бескомпромиссной. Ни один человек, независимо от статуса или популярности, не должен позволять себе таких пренебрежительных высказываний. Крым – это Украина, а крымские татары, равно как и миллионы этнических украинцев, стали жертвами коммунистического режима, депортаций и расстрелов, о которых с таким одобрением позволяет себе говорить эта особа", – заявил Швайка.

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По данным «Свободы», российский актер после ДТП в Крыму с участием крымского татарина якобы сказал, что "... правильно, что Сталин их (крымских татар) во время войны выселил из Крыма", а также сказал: "А я разве в Украине нахожусь? Я не в Украине, я в Крыму!".

Как сообщал УНИАН, в Крыму милиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины - «преднамеренно легкое телесное повреждение» после аварии с участием российского актера Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний артиста о другом участнике ДТП - крымском татарине.

Позже актер извинился за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть.

Однако Меджлис требует судить актера и выдворить его из Крыма.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания Панина.