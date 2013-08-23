Эштон: Украина создала прецедент для других восточных соседей ЕС

Об этом говорится в обращении Эштон, распространенном сегодня Представительством ЕС в Украине.

"Украина празднует свой национальный праздник, двадцать вторую годовщину своей независимости. В этот важный момент национального празднования я очень рада передать свои теплые приветствия украинскому народу. Этот день является также поводом подумать над достижениями Украины, над дорогой вперед и над ее видением своего будущего", - сказала Эштон.

Также руководительница дипломатии ЕС выразила уверенность в том, что Украина сама является хозяйкой своей судьбы.

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"В своей недавней истории Украина уже многое сделала. Прежде всего, она укрепила свою государственность и свое присутствие на международной арене. Проведя с ЕС переговоры по Соглашению об ассоциации, она создала прецедент для других восточных соседей ЕС. Украина также была первой страной из восточных соседей ЕС, принявшей участие в антикризисных операциях, которые проходили под руководством ЕС", - говорится в сообщении.

"В своем нынешнем статусе страны-председателя ОБСЕ Украина имеет хорошие позиции для прокладки мостиков между различными сторонами. Мы приветствуем ее решительную настроенность на продвижение переговоров по урегулированию приднестровской проблемы, в существующем формате и при участии Европейского Союза. Ключевая роль Украины для транзита газа в Европу является еще одним примером ее важной широкой международной роли", - отметила Эштон.

По ее мнению, Украина имеет огромный неиспользованный потенциал, для реализации которого следует придерживаться в полном объеме принципов верховенства права, уважения к основным свободам, справедливости в судебной и правоохранительной сферах.

"Думаю, тяжкий труд и политическая воля могут эти надежды сделать реальностью. Модернизация является процессом, требующим длительных усилий. Она требует надлежащих законодательных и институциональных рамок, а также стабильной и мощной имплементации. Этот подход, а не только геополитические концепции, может принести положительные изменения в повседневной жизни украинцев, которые хотят свободы и благосостояния", - считает представитель ЕС по иностранным делам.

Также она напомнила о возможности для Украины вскоре подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Четыре из пяти парламентских фракций в Украине четко заявили о своем европейском выборе. Эта декларация намерений должна быть катализатором усилий многих украинцев строить Европу в Украине. То, создаст ли Украина надлежащие условия, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, будет лакмусовой бумажкой серьезности намерений Киева", - сказала Эштон.

"Выполнение Соглашения об ассоциации создаст лучший деловой и инвестиционный климат в Украине, а также улучшит качество и конкурентоспособность украинских товаров. Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли позволит взаимные экономические достижения. Она также откроет новые возможности для украинских товаров и услуг на огромном внутреннем рынке Европейского Союза. Она повысит прогнозируемость, стабильность и прозрачность экономики, уменьшит риски и улучшит условия для украинского и иностранного бизнеса. Это, наконец, улучшит возможности трудоустройства граждан Украины. А потому истинные мотивы настоящего Соглашения должны быть понятны всем, оно не направлено ​​против интересов любой другой третьей стороны", - подытожила дипломат.