ЕС стремится к успешному саммиту Восточного партнерства - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на министерском заседании «Восточного партнерства» Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

«На сегодняшнем заседании Верховный представитель отметила, что Евросоюз хочет, чтобы саммит был успешным, но многое будет зависеть от стран-партнеров, которые должны соблюдаться свои обязательств», - говорится в заявлении представителя Эштон, текст которого передан УНИАН.

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Представитель также отметил, что во время заседания Эштон подчеркнула, что страны-партнеры должны продолжить прилагать усилия по выполнению своих обязательств.

Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного партнерства» состоится 28-29 ноября этого года в Вильнюсе. На этом саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.