СМИ: Израиль обстрелял базу не той военной группировки

Об этом местному телеканалу «Аль-Манар» заявил представитель Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Представитель НФОП выразил удивление выбранной израильтянами целью, заявив, что ответственность за нанесенный по Израилю удар несет совсем другая группировка.

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По его словам, ответственность за обстрел израильской территории взяла на себя обособленная суннитская группировка, связанная с «Аль-Каедой».

Группировка, по которой нанесли удар израильские самолеты, сообщила «Аль-Манару», что база, расположенная в Наамехе, не понесла значительного ущерба, никто из людей также не пострадал.

Как сообщал УНИАН, военно-воздушные силы Израиля в пятницу утром нанесли удар по цели рядом с Бейрутом в ответ на ракетный обстрел израильской территории из Ливана.

Налет был осуществлен успешно, и все участвовавшие в нем самолеты вернулись на базу