Израиль нанес удар по Ливану

Военно-воздушные силы Израиля в пятницу утром нанесли удар по цели рядом с Бейрутом в ответ на ракетный обстрел израильской территории из Ливана, пишет газета "Гаарец"со ссылкой на представителя ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Налет был осуществлен успешно, и все участвовавшие в нем самолеты вернулись на базу, отмечает РИА Новости. По какому именно объекту был нанесен удар, не сообщается. Представитель ЦАХАЛ отметил, что Израиль считает власти Ливана ответственными за проявление враждебной активности на территории их страны.

В четверг четверо израильтян из числа мирных жителей северных районов страны были госпитализированы после ракетного обстрела с территории Ливана. После этого Армия обороны Израиля опровергла сообщения арабских СМИ об ответных воздушных или артиллерийских ударах по югу Ливана, а руководитель армейской пресс-службы генерал Йоав Мордехай назвал произошедшее "изолированным инцидентом", который может остаться без последствий.