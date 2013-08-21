Терехин считает, что идти в школу 1 сентября иногда противозаконно

Народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Сергей Терехин зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о начале ежегодного учебного года в учебных заведениях.

Текст законопроекта размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Как отмечается в объяснительной записке, в Украине продолжается традиция празднования начала нового учебного года, если 1 сентября приходится на выходной день, дважды: 1 сентября без проведения учебных уроков и в рабочий день, следующий за выходными днями.

Отмечается, что привлечение педагогических работников к работе в сверхурочное время является нарушением законодательства о труде в Украине.

«В связи с этим возникла острая необходимость в законодательном урегулировании данной ситуации, а именно проведение начала нового учебного года в рабочий день, следующий за выходными днями после даты 1 сентября», - считает автор.

Так, законопроектом предлагается статью 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании» дополнить нормой, согласно которой в случае начала учебного года в выходной, нерабочий день начала учебного года переносится на рабочий день, который является следующим за выходным, рабочим днем.

Кроме того, статья 63 Кодекса законов о труде Украины дополняется нормой, в соответствии с которой привлечение работников учреждений образования к сверхурочным работам в выходные и праздничные дни возможно лишь с их согласия.

Как сообщал УНИАН, 1 августа первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов потребовал от министра образования и науки Дмитрия Табачника как можно скорее определиться с датой начала нового учебного года. В частности, он напомнил, что в этом году 1 сентября приходится на воскресенье, в связи с чем не понятно , когда начинать новый учебный год.

Позднее Табачник сообщил, что Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести 1 сентября праздничные мероприятия, а 2 сентября начать занятия.

По его словам, начало учебного года в средней школе определено законом "Об общем среднем образовании", и в нем указана четкая дата - 1 сентября.

"Учитывая, что в этом году это (1 сентября - УНИАН) выходной день, Министерство образования подготовило приказ, которым рекомендовало и просило все школы провести в творческом, креативном порядке в этот день праздник знаний. А занятия уже начать в понедельник, 2 сентября", - сказал министр.

Табачник подчеркнул, что таким образом можно будет выполнить норму закона и провести праздник Дня знаний.