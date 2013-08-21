Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что в оппозиции Юлия Тимошенко «готова к президентству больше остальных».

Об этом он заявил в интервью «Форбс».

По словам Луценко, «Тимошенко готова к президентству больше остальных Она – это полная матрица лидера. У всех остальных кандидатов есть плюсы, но не все необходимое. Это не означает, что они не имеют права баллотироваться, но их кандидатуры будут проигрывать Тимошенко».

При этом Луценко отметил: «Сможет ли она принимать участие в выборах? На этот момент ответ негативный. Если юридически это будет возможно, Яценюк неоднократно заявлял, что поддержит Тимошенко – это его политическое публичное решение».

В то же время экс-глава МВД убежден: «Главное, чтобы кандидат был сильным – это сразу развалит половину админресурса власти и сделает возможным народный сдвиг, вроде того, который был в 2004 году».

Комментируя вчерашнее заявление лидера партии «УДАР» Виталия Кличко относительно его возможного участия в выборах Президента на будущих выборах, Луценко сказал: «Это заявление обдуманное. Оно демонстрирует наличие у Кличко лидерских амбиций, которые должны быть у кандидата в Президенты. Он понимает, что его выдвижение в Президенты не может быть единоличным шагом, не согласованным со всеми сторонами. Потому это не окончательное решение, а только заявка на участие – умная и сбалансированная заявка».

Главное, по словам Луценко, «чтобы за этим не последовали аналогичные заявления других кандидатов от оппозиции, которые превратят весь процесс в парад амбиций. Я лично не поддерживаю ни одного из возможных кандидатов от оппозиции. Я поддерживаю единого кандидата со стартовым рейтингом в 30%».

Говоря об определении единого кандидата от оппозиции в 2015 году, Луценко высказал мнение, что «убедить оппозиционеров в необходимости единого кандидата с самого начала кампании – сложно. Пока каждый из них видит в качестве единого кандидата себя, рассматривая кампанию как возможность заскочить во второй круг. На самом деле победа в 2015 году будет зависеть не столько от арифметики в избирательных бюллетенях, сколько от арифметики на улицах».

По словам Луценко, для определения единого кандидата «есть два механизма. Первый – согласование кандидата внутри оппозиционной тройки (Яценюк, Кличко, Тягнибок) с учетом мнений лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко и народного депутата Петра Порошенко. Последний действует как оппозиционный политик, а его президентский рейтинг сопоставим с рейтингом лидера «Свободы» Олега Тягнибока – 4-5%. Эти проценты в нашей стране принципиально важны на выборах. Если процесс согласования не удастся завершить до конца года, тогда нужно будет обратиться к людям…»

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