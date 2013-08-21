Луценко посоветовал оппозиции, как определить единого кандидата в президенты

Определить единого кандадата от оппозиции на президентских выборах 2015-го года может помочь праймериз. Такое мнение в интервью изданию Forbes высказал Юрий Луценко. Основатель «Третьей украинской республики» подсказывает оппозиции два выхода из ситуации:

«Есть два механизма. Первый – согласование кандидата внутри оппозиционной тройки (Яценюк, Кличко, Тягнибок) с учетом мнений лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и народного депутата Петра Порошенко. Последний действует как оппозиционный политик, а его президентский рейтинг сопоставим с рейтингом лидера «Свободы» Олега Тягнибока – 4-5%. Эти проценты в нашей стране принципиально важны на выборах. Если процесс согласования не удастся завершить до конца года, тогда нужно будет обратиться к людям», - отметил Луценко.

Он также предлагает свои услуги в качестве «медиатора между политиками и избирателями».

«Убедить оппозиционеров в необходимости единого кандидата с самого начала кампании – сложно. Пока каждый из них видит в качестве единого кандидата себя, рассматривая кампанию как возможность заскочить во второй круг. На самом деле победа в 2015 году будет зависеть не столько от арифметики в избирательных бюллетенях, сколько от арифметики на улицах», - считает экс-министр МВД.

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«Второй механизм – инициатива «Третья украинская республика» отрабатывает возможность привлечения финансов для организации праймериз в базовых с социологической точки зрения областях Украины. Поддержать идею могут отдельные международные фонды и украинский бизнес. Конкретнее мы расскажем после того, как все договоренности будут достигнуты.

Праймериз нужны для того, чтобы люди услышали позиции не лидеров, а команд лидеров, и определились, какую команду они хотят поддержать. Этот процесс можно завершить к следующей весне», - уточнил Луценко.