Кличко подтвердил, что подумывает идти в президенты

Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост Президента Украины на выборах в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем выступлении на Х Всемирном конгрессе украинцев во Львове.

По словам Кличко, для Украины является жизненно важным вопросом выборы Президента в 2015 году.

Он отметил, что “осознает свою ответственность, чтобы после 2015 года началась новейшая история Украины”, и заявил, что рассматривает возможность баллотирования на пост Президента Украины.

“Я ответственно рассматриваю возможность баллотироваться на должность Президента. Окончательное решение - после консультаций с обществом”, - отметил Кличко.

Также он выразил убеждение, что на выборы главы Украинского государства должен идти единый кандидат от оппозиции, однако решать, кто это будет, должны общественные организации, общество.

Также Кличко сообщил, что осенью начинает со своей командой поездки по Украине, планирует посетить каждый областной центр и ознакомится со всеми вопросами, которые тревожат людей.

Когда Кличко заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост Президента, делегаты ВКУ начали аплодировать и выкрикивать “Слава Украине!”

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Как сообщал УНИАН, 14 августа во время встречи с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейманом в Мехико Кличко заявил о намерении баллотироваться в Президенты Украины.

Кличко отметил, что и в дальнейшем хочет принимать участие в политике и баллотироваться на должность Президента Украины на выборах в 2015 году.

Справка УНИАН. Виталий Кличко - лидер партии "УДАР", народный депутат Украины, председатель фракции партии "УДАР Виталия Кличко" в Верховной Раде. Герой Украины.

Родился в семье военнослужащих 19 июля 1971 года в поселке Беловодске Московского района Киргизской ССР. В 1984 году семья переехала в Украину.

Окончил Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды. Кандидат наук в отрасли спорта и физического воспитания. В январе 2011 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Получил степень магистра по специальности «Управление общественным развитием».

Боксом начал заниматься с 14 лет. На профессиональном ринге с 1996 года: чемпион Европы, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.

Политическую карьеру начал в марте 2006 года, когда одновременно баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет как председатель Блока «Пора-ПРП». По итогам выборов возглавил фракцию в Киевском городском совете.

В феврале 2011 года фракция Блока Кличко в Киевсовета была переименована во фракцию "УДАР Виталия Кличко ".

В апреле 2010 года возглавил политическую партию «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы)».