Собаки взяли след Мельника и повели следователей в лес (фото)

В Ирпене к дому Петра Мельника, который сбежал из-под домашнего ареста, правоохранители привели кинологов. Собаки взяли след Мельника и вышли на улицу. Пошли в сторону новой дороги на трассу Ирпень-Киев.

По теме: Азаров считает недопустимым побег Мельника

Собака повела правоохранителей в лес за дом. Следователи вместе с журналистами побежали за собакой, сообщает Коцюбинське.com.ua.

200 метров по лесу шел след, после чего он вышел на трассу и собаки его потеряли. "Очевидно его забрали на машине", - предположил инспектор. В других местах собаки след не находили.

Родственники Мельника выразили опасение, лишь бы тело Мельника не нашли, как Мазурка, где-то в лесу.

Как сообщал УНИАН, Мельник, находившийся под домашним арестом, сбежал, избавившись от электронного браслета. "Сигнал тревоги поступил на пульт контроля за лицами, находящихся под домашним арестом.

Приняты необходимые меры по розыску подозреваемого ", - говорится в сообщении МВД. Министр внутренних дел Захарченко назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сегодня, 9 августа, утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заранее.