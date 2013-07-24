В Болгарии демонстранты на семь часов заблокировали депутатов

В Болгарии продолжаются антиправительственные протесты. Во вторник демонстранты более чем на семь часов заблокировали в здании парламента в Софии более ста депутатов, министров и журналистов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Попытка полиции эвакуировать законодателей на автобусе не удалась, поскольку протестующие заблокировали транспортное средство, выкрикивая «Мафия!" И "Отставка!».

Во время беспорядков ранения получили по меньшей мере семь демонстрантов и двое полицейских.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев выступил с заявлением, в котором призвал, чтобы протесты были «мирными и цивилизованными».

Антиправительственные протесты в Болгарии, которая является беднейшей страной Евросоюза, продолжаются уже 40 дней. Демонстранты требуют радикального искоренения коррупции и преодоления бедности.