28 депутатов требуют восстановить вещание ТВА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

С соответствующим письмом в Нацсовет обратились 28 депутатов местных советов в Черновицкой области.

Как отмечено в документе, 23 июля в телецентре ГТРК “Буковина”, где находится техника четырех местных телекомпаний, произошел “выборочный” пожар, в результате которого пострадало лишь оборудование ТВА, и вещание канала было прекращено. “Работники ТВА оперативно выполнили все условия регуляторных органов для возобновления трансляции, но местная власть блокирует все попытки ТВА выйти в эфир. Минуло больше двух недель, однако телеканал не вещает и до сих пор”, - говорится в письме.

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Депутаты также отмечают, что за последнее полугодие телеканал дважды отбивался от рейдерских захватов.

Как сообщал УНИАН, черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в результате повреждения ретрансляционного оборудования из-за короткого замыкания. При этом было повреждено лишь оборудование ТВА, технический персонал которого не допускают в релейную, расположенную в помещении облгостелерадиокомпании.

2 августа депутаты Черновицкого облсовета от Партии регионов обратились в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с предложением, если ТВА не сможет возобновить вещание, объявить конкурс на его частоту или же передать ее в распоряжение областной государственной телерадиокомпании.

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6 августа коллектив черновицкого телеканала ТВА обратился с открытым письмом к руководителю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием работы канала.

8 августа руководители оппозиционных фракций Черновицкого областного совета выступили с требованием встречи с председателем Черновицкой облгосадминистрации Михаилом Папиевым по поводу ситуации с блокированием работы телеканала ТВА.