Коллектив телеканала ТВА обратился за помощью к Европе

Коллектив черновицкого телеканала ТВА обращается к руководителю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием работы канала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в открытом письме коллектива каналу, обнародованном сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы, трудовой коллектив Черновицкого регионального канала “ТВА”, обращаемся к европейскому сообществу и, в частности, как к ее представителю в Украине, с тревожным сообщением о подавлении свободы слова, с просьбой о помощи”, - отмечается в открытом письме.

Журналисты просят Томбинского не оставаться в стороне от “опасных событий, из-за которых украинскому обществу угрожает сплошная диктатура”.

Коллектив телеканала считает, что сегодня в Украине начинается жесткая и нескрываемая борьба власти с независимыми СМИ.

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“В канун президентских выборов власть начинает избавляться от “неугодных”. К сожалению, наш телеканал одним из первых попал под репрессии и цензуру”, - отмечается в письме.

Коллектив телеканала отмечает, что длительное время власть вела “жесткую и откровенную войну с телеканалом на юридическом уровне”.

“Когда чиновникам не удалось уничтожить ТВА в бюрократической плоскости, они перешли к примитивной физической расправе. В результате, 23 июля в помещении телецентра, где находится оборудование четырех местных каналов, случается “выборочный” пожар, в результате которого страдает лишь техника ТВА”, - говорится в письме.

С тех пор, отмечает коллектив телеканала, госструктуры прилагают все усилия, чтобы ТВА не возобновил вещание.

Журналисты подчеркивают, что чиновники каждый раз выдумывают новые причины для блокирования вещания телеканала.

Работники телеканала отмечают, что материалы ТВА всегда отличались остротой и критичностью из-за разоблачения фактов коррупции и нарушения законодательства со стороны представителей власти.

В письме также сообщается, что 2 августа депутаты областного совета от провластного большинства направили в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания письмо, в котором пытаются свести «глобальную кампанию, направленную против свободы слова, к мелкому бизнесовому спору».

“Это письмо - беспрецедентный случай, когда власть официально обращается к госструктуре с просьбой не продлевать лицензию частному телеканалу”, - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в результате повреждения ретрансляционного оборудования из-за короткого замыкания. При этом было повреждено лишь оборудование ТВА, технический персонал которого не допускают к релейной, расположенной в помещении облгостелерадиокомпании. Коллектив ТВА считает, что их телеканал пытаются уничтожить, и возлагают ответственность за эти попытки на областную власть.