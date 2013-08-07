Шевченко: реакция из Киева покажет, кто заказал уничтожение канала ТВА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевченко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы уверены, что это способ давить на Андрея Пышного как на народного депутата Украины с очень четкой политической позицией”, - сказал Шевченко, добавив, что одним из владельцев телеканала является жена Пышного.

Шевченко также убежден, что по поводу блокирования работы телеканала ТВА должны выразить свои позиции Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

“Мы сегодня встречаемся с руководством концерна, я думаю, что их позиция покажет природу этого конфликта. Готов ли концерн пойти навстречу и в максимально быстрый срок позволить телеканалу вернуться в эфир”, - отметил Шевченко.

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Он также заметил, что реакция на ситуацию из ТВА в Киеве или отсутствие такой реакции продемонстрирует, либо это санкционированный сверху план по уничтожению телеканала, либо инициатива местной власти, действия которой критиковали журналисты канала.

“Полгода телеканал пытались забрать через рейдерские захваты, через суды, разные хитрости и обманы, и когда это не удалось, его решили просто убить”, - заявил Шевченко.

Он также отметил, что ситуацию вокруг ТВА нельзя сводить лишь к политическому конфликту.

“Если кто-то хочет это свести к политике или хозяйственному конфликту, то это не так. Это гражданский конфликт между журналистским коллективом, который добросовестно выполняет свою работу, и властью, которая не привыкла слышать правду и пытается задавить все то, что она не может контролировать”, - убежден Шевченко.

Как сообщал УНИАН, черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в результате повреждения ретрансляционного оборудования из-за короткого замыкания. При этом было повреждено лишь оборудование ТВА, технический персонал которого не допускают к релейной, расположенной в помещении облгостелерадиокомпании. Коллектив ТВА считает, что их телеканал пытаются уничтожить, и возлагают ответственность за эти попытки на областную власть.

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6 августа коллектив черновицкого телеканала ТВА обратился с открытым письмом к руководителю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием работы канала.

Журналисты просят Томбинского не оставаться в стороне от “опасных событий, из-за которых украинскому обществу угрожает сплошная диктатура”.

“В канун президентских выборов власть начинает избавляться от “неугодных”. К сожалению, наш телеканал одним из первых попал под репрессии и цензуру”, - отмечается в письме.

Работники телеканала отмечают, что материалы ТВА всегда отличались остротой и критичностью из-за разоблачения фактов коррупции и нарушения законодательства со стороны представителей власти.