Азаров поручил поувольнять чиновников за повышение тарифов

"Летнее затишье отдельные чиновники в регионах использовали для того, чтобы попытаться "тихой сапой" повысить тарифы на услуги ЖКХ. В нескольких городах и городках семи регионов, где услуги определяет местная власть, состоялись такие попытки", - сказал Азаров, открывая заседание Кабмина, пишет Украинская правда.

"При том циничные попытки. В одном случае тариф на водоснабжение пожелали увеличить на 70%, тариф на услуги по водоотведению на 98%, в другом тариф на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий попытались поднять втрое", - добавил он.

Азаров поручил Вилкулу и министру регионального развития Геннадию Темнику разобраться с повышением тарифов "до кадровых выводов в отношении руководителей, которые не способны навести порядок на своей территории".

"Чем может быть обоснован такой скачок тарифов? Они что электроэнергию покупают в Великобритании, и зарплату выплачивают как в Норвегии?" - возмутился премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале августа об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги сообщили Совет министров АР Крым, Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская областные государственные администрации.