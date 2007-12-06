Партия регионов начинает ”перетягивание” Блока Литвина

Партия регионов согласится отдать пост первого вице-спикера коммунистам или блоку Литвина в случае объединения трех фракций в оппозицию, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал в интервью журналистам Тарас Чорновил по завершению заседания парламента в четверг.

По его словам, Партия регионов как наибольшая в парламенте и оппозиции должна бы претендовать на эту должность.

"Но у нас есть готовность уступить эту должность и согласиться на то, что она перепадет одной из двух меньших фракций. Это может быть лишь под ту основу, что мы действительно создаем более или менее четкую серьезную структурированною оппозиционную группу", - сказал он.

Вместе с тем Чорновил добавил, что на данный момент соответствующего решения между тремя фракциями нет.