Ляшко думает, что ВСК ”нароет” на Добкина достаточно

Создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции, законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ будет способствовать объявлению досрочных выборов в Харькове, считает один из авторов проекта соответствующего постановления, народный депутат Олег ЛЯШКО (БЮТ).

В комментарии УНИАН О.ЛЯШКО заметил, что, несмотря на то, что в соответствии с договоренностями между НУ-НС и БЮТ, что решение о проведении досрочных выборов в Киеве и Харькове должно быть одним из первоочередных в парламенте, законодательный акт по этому поводу еще не наработан. Более того, по словам депутата, руководители Харькова утверждают, что оснований для проведения досрочных выборов сегодня нет.

“Я думаю, что как раз робота ВСК будет способствовать скорейшему принятию соответствующих законодательных изменений, которые позволят провести досрочные выборы, в данном случае мэра Харькова”, - отметил депутат.

Как напомнил О.ЛЯШКО, проект постановления предусматривает, что первый отчет комиссии должен быть предоставлен через месяц ее работы. Однако, учитывая количество обращений жителей Харькова о нарушении местной власти к еще несозданной комиссии, отчет комиссии может быть и раньше.

О.ЛЯШКО убежден, что деятельность комиссии подтвердит наличие оснований для проведения досрочных выборов мэра Харькова. Он прогнозирует, что комиссия передаст собранные материалы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования .

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в парламенте был зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции, законов Украины городским председателем Харькова М.ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Г.КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при исполнении ими служебных обязанностей.

Инициаторами создания Временной следственной комиссии ВР являются народные депутаты Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Николай КАТЕРИНЧУК (“Наша Украина – Народная самооборона”) и О.ЛЯШКО (БЮТ).