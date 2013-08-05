Грищенко и Присяжнюк приняли участие в церемонии инаугурации Президента Ирана
Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко посетил Иран как председатель официальной делегации страны на торжественной церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Как отмечается в сообщении, в состав делегации также вошел министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
В рамках визита 4 августа состоялась отдельная встреча Грищенко с новоизбранным Президентом Ирана. Грищенко передал поздравление Президента Украины Виктора Януковича Хасану Роухани по случаю его назначения на должность.
Встреча с Президентом Ирана была посвящена вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, фармацевтики, культуры и образования, сообщили в пресс-службе.
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Грищенко отметил, что развитию украинско-иранского сотрудничества будет способствовать активизация работы двусторонней межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. «Такой двусторонний механизм взаимодействия позволит возобновить работу существующих, а также определиться относительно новых направлений сотрудничества Украины и Ирана, среди которых наиболее перспективным является сельское хозяйство», - отметил вице-премьер.
В рамках гуманитарного сотрудничества была достигнута договоренность о проведении в следующем году Дней культуры Украины в Иране.
Украинская делегация также встретилась с бывшим Президентом Ирана Али Акбаром Хашеми Рафсанджани, который сейчас возглавляет совещательный орган при высшем руководстве – Совет по определению политической целесообразности.
Кроме того, в рамках визита Грищенко провел ряд встреч с главами иностранных делегаций, которые принимали участие в инаугурационных мероприятиях в Тегеране.